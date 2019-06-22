22.06.2019 16:05
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CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdi

CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun oğlu Alihan Kuşoğlu (29), hayatını Buket Kayhan ile birleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 'nun oğlu Alihan Kuşoğlu (29), hayatını Buket Kayhan ile birleştirdi.
Ankara'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak , CHP milletvekilleri Gamze Taşçıer, Abdüllatif Şener , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Alihan Kuşoğlu ile Buket Kayhan'ın nikah şahitliklerini Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Murat Karayalçın yaparken, çiftin nikahını ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı. Nikahın ardından Başkan Yaşar, evlilik cüzdanını çifte teslim etti. Davetliler, bu mutlu gününde çifti tebrik etti.


- Ankara
Kaynak: DHA
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