CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu
'nun oğlu Alihan Kuşoğlu (29), hayatını Buket Kayhan
ile birleştirdi.
Ankara'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
, CHP milletvekilleri Gamze Taşçıer, Abdüllatif Şener
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
ile çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Alihan Kuşoğlu ile Buket Kayhan'ın nikah şahitliklerini Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi
eski başkanlarından Murat Karayalçın
yaparken, çiftin nikahını ise Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
kıydı. Nikahın ardından Başkan Yaşar, evlilik cüzdanını çifte teslim etti. Davetliler, bu mutlu gününde çifti tebrik etti.
- Ankara