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CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den Kazım Kurt'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

13.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:35CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den Kazım Kurt'a ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Nihat Yeşil, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ve Nihat Yeşil bir süre sohbet etti. Eskişehir'i ve Odunpazarı'nı çok beğendiğini söyleyen Yeşil, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Kurt'un birçok başarılı çalışmaya imza attığını vurgulayan Yeşil, "Odunpazarı Belediyesi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve yoksullar kısacası toplumun dezavantajlı grupları için çok sayıda çalışma yapıyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Odunpazarı, halkçı, sosyal demokrat, katılımcı ve şeffaf bir belediye. Kazım Kurt hesap vermekten, değerlendirme de bulunmaktan kaçmıyor. Onun yönetim anlayışı diğer belediyelere de örnek olmalıdır" dedi.

Nihat Yeşil'e nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Kurt, daha mutlu, yaşanılası bir Odunpazarı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Nihat Yeşil, Kazım Kurt, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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