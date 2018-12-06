CHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Antalya Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Gül oldu. Peki, CHP Antalya Kemer Belediye Başkan adayı olan Mustafa Gül kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mustafa Gül hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ANTALYA KEMER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MUSTAFA GÜL KİMDİR?

Mustafa Gül, 1961 senesinde Kemer'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kemer'de, lise öğrenimini Antalya'da okudu. 1995-1998 arası Güreş Federasyonu As Başkanlığı yapan Gül, sivil toplum örgütlerinde kurucu başkanlık ve yöneticilik yaptı. İş hayatına turizm işletmeciliği ile başladı. 1994-1999 döneminde CHP'den aday olup Kemer Belediye Başkanı oldu. 10 yıl aradan sonra 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimleri sonuçlarına göre MHP'den Kemer Belediye Başkanı seçildi.

3 DÖNEM KEMER BELEDİYE BAŞKANI OLDU

2014 Türkiye yerel seçimleri sonuçlarına göre tekrardan MHP'den Belediye Başkanlığına seçilerek 3. dönem Kemer Belediye Başkanlığına seçilmiş oldu. 2016 yılında Milliyetçi Hareket Partili muhaliflerden Meral Akşener ile Twitter'da fotoğraf paylaşmıştır. Genel merkez bu ve daha başka sebeplerden dolayı Mustafa Gül'ü disiplin kuruluna sevk etmiştir. Fakat süreci beklemeyip MHP'den istifa etmiştir. Kısa bir süre sonra eski Partisi CHP'ye geçti. Mustafa Gül, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Antalya Kemer İlçe Belediye Başkan adayı oldu. 2015 yılında Neşe Gül ile evlenen Mustafa Gül, 4 çocuk babasıdır.