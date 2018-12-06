CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen Kimdir?

CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerdeAntalya ManavgatBelediye Başkan adayı Şükrü Sözen oldu. Peki, CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan adayı olan Şükrü Sözen kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Şükrü Sözen hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat'ta doğdu. İlköğretimi Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladı. Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atıldı ve Sözen Ailesi'ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.

DEDESİ VE BABASI DA BELEDİYE BAŞKANIYDI

Dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüşlerdir. Manavgat'ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Şükrü Sözen, 2009 ve 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. İki dönem belediye başkanlığını başarıyla sürdüren Başkan Sözen, 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da bir dönem başarıyla yürütmüştür.

"EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI"

Sözen, Gençlik Merkezi, Stadyum, Kültür Merkezi, Huzurevi, Hayvan Barınağı gibi yatırımlarını hayata geçirmiş, kentin içme suyu sorununu çözmüş ve Manavgat tarihinde ilk kez ırmak kıyılarını düzenleyerek kente kazandırmıştır. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kısa zamanda yaptığı başarılı çalışmalarıyla Türkiye çapında "En Başarılı Belediye Başkanı", "Güvenli Kent Hizmet Ödülü" ve "Yaşama Dokunan İnsan" ödüllerine layık görülmüştür.

EVLİ ve 2 ÇOCUK BABASI

Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Sözen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Antalya Manavgat İlçe Belediye Başkan adayı oldu.