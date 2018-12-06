CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan adayı Engin Sarıkaya oldu. Peki, CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan adayı olan Engin Sarıkaya kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Engin Sarıkaya hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ENGİN SARIKAYA KİMDİR?

1965 yılında Göle Köprülü Beldesi'nde dünyaya gelen Engin Sarıkaya, uzun yıllar süren gurbet hayatından sonra memleketine dönerek Köprülü Beldesi'ne yerleşmiştir. Lise mezunu olan Sarıkaya, uzun yıllar İstanbul'da turizm sektöründe ve Aydın'da çiftçilikle uğraşmıştır.

ARDAHAN İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Sarıkaya, Esenyurt İlçesinde üç dönem seçim kurulu başkanlığı görevinde bulundu. 2014'te Esenyurt meclis üyesi adayı olan Sarıkaya, 1984 yılı CHP Güngören gençlik kolları, Bakırköy gençlik kolları, Aydın Söke Didim bölgesinde aktif görev aldı. Ardahan il başkan yardımcısı olan Sarıkaya, teşkilat içerisinde aktif olarak siyasi hayatına devam etmektedir. Evli ve 5 çocuk babası olan Engin Sarıkaya, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan adayı oldu.