CHP Artvin Ardanuç İlçesi Belediye Başkan Adayı Yıldırım Demir Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Artvin Ardanuç İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Artvin Ardanuç İlçesi Belediye Başkan adayı Yıldırım Demir oldu. Peki, Yıldırım Demir?

YILDIRIM DEMİR KİMDİR?

Demir, 1970 yılında Ardanuç'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Ardanuç'ta, yükseköğrenimini ise 1992'de Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı.

VETERİNER HEKİM OLARAK GÖREVE BAŞLADI

1993 yılında Ardanuç Belediyesinde Veteriner Hekim olarak göreve başladı. 11 yıllık çalışma hayatı, 28 Mart 2004'deki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardanuç Belediye Başkan adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2003 tarihinde son buldu. Zaman içerisinde sırasıyla; Belediye Encümenliği, Tüm-Bel Sen İşyeri Temsilciliği ve Artvin Şube Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Ortaokul ve lisede dışardan yabancı dil derslerine girdi. Yıldırım Kent Konut Yapı Kooperatifinde kurucu ve başkan yardımcısı olarak görev aldı.

ARDANUÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Ardanuç Belediye Başkanı olarak görev yapan Yıldırım Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ardanuç Belediye Başkan adayı oldu.