CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin oldu. Peki, CHP Artvin Belediye Başkan adayı olan Demirhan Elçin kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Demirhan Elçin hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

Demirhan Elçin, 30 Haziran 1960 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi. ilk, orta ve lise öğrenimini Artvin'de okudu. Evli ve 2 çocuk babası olan Demirhan Elçin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Artvin Belediye Başkan adayı oldu.