CHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ergül Akçiçek Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Artvin Kemalpaşa Köprülü Belediye Başkan adayı Ergül Akçiçek oldu. Peki, CHP Artvin Kemalpaşa Köprülü Belediye Başkan adayı olan Ergül Akçiçek kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ergül Akçiçek hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ARTVİN KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ERGÜL AKÇİÇEK KİMDİR?

Ergül Akçiçek, 1967 yılında Hopa'da doğdu. Öğrenimini Kemalpaşa'da tamamladı. 1988 yılında vatani görevini yaptı. Askerliğini yaptıktan sonra Kemalpaşa'da esnaf olarak, ticarete devam etti.

SİYASİ HAYATINA SHP'DE BAŞLADI

Siyası hayatına, 1989 yılında SHP siyasi örgütünde görev alarak başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde Gençlik Kolları Başkanlığı, iki dönem belde başkanlığı ve bir dönem Hopa İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2004-2009 yılları arasında Kemalpaşa Belediyesi'nde Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemalpaşa Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ergül Akçiçek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Artvin Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Akçiçek, evli ve üç çocuk babasıdır.