CHP Avcılar Başkan Adayı Turan Hançerli: Başardıklarım, Başaracaklarımın Teminatıdır

Avcılar'ın her sorununu ve çözümünü bildiği söyleyen Cumhuriyet Halk Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Turan Hançerli, gelecek için kurduğu hayalleri gerçekleştirmek ve ilçe halkının başkanı, abisi-kardeşi olmak için tüm seçmenlerden destek istedi.

CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Turan Hançerli, "Avukatlık yapan, çocukları Avcılar'da doğmuş, gelecekte de Avcılar'da yaşamak isteyen Tokat'ta dünyaya gelmiş 2 dil bilen, 30'a aşkın ülke gezen ve siyasi çalışmalarda bulunmuş biriyim. CHP Parti Meclisi Üyesi, 2 kız babasıüreten ve çalışan bir insanım." şeklinde konuştu.

GELECEĞİN AVCILAR'I PARLAYACAK

CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Turan Hançerli, "Avcılar İstanbul'un en güzel kentlerinden biri. Biz Avcılar'ı daha huzurlu, daha güzel ve daha değerli yapmak istiyoruz. Kadıköy'ü geçme hayaliyle, arzusuyla, heyecanıyla bu kampanyamızı yürütüyoruz. Avcılar, Kadıköy'ü geçecek. Avcılar halkının en önemli meselesi ekonomi ve işsizlik. Bu bizim de en önemli meselemiz olacak. Bununla ilgili çok inovatif, çok vizyon sahibi projelerle istihdam oluşturacağız ve Avcılar'ın ekonomisini iyi yapacağız. Avcılar'da eğitim ciddi bir sıkıntı. 60 kişilik sınıflar var. İkili eğitim sistemi var. Benim çocuklarımın bu okullarda okumasına vicdanım razı olmuyor. VeAvcılar halkının çocuklarının da bu okullarda okumasına razı değilim. Avcılar'daki okulların kalitesini artıracağız. Okulu eksik olan mahallerimize okullar yapacağım. " dedi.

"GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"

CHP'li Turan Hançerli, "Güvenlik, deprem güvenliği ve imar meselesi bizim için önemli. Yeşilköy, Tahtakale ve Firuzköy mahallelerinde imar yok buraların imar sorunları çözülecek. 7 mahallemizde de kendimize özgü kentsel dönüşüm anlayışı ile halkımızın evlerini güvenli hale getirecek kendi mahallesinde ve sokağında kalması sağlayacak ve dönüşümü sağlayacağız. Geleceğin Avcılar'ını biz inşa edeceğiz. Avcılar'da yollarda, çöplerde belki sorunlar olabilir. Bunları istinasız hemen çözeceğiz. Olağan hizmetlerde aksama olmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

"GEÇMİŞİMİZ BİZİM TEMİNATIMIZDIR"

Turan Hançerli, "Ben hep zorluklara karşı mücadele ettim. Onları hep yendim. Avcılar'ın da zorlukları var. Özellikle 99 depremi sonrası bir kırılma ve gerileme söz konusu. Halkımızla birlikte bunu tersine çevireceğim.Avukatlar-hukukçular sorun çözer. Ben bunu yaşamımda defalarca ispat etmiş biriyim. İnsanlar bu yüzden beni tercih ediyor. Ben Avcılar'da yaşıyorum ve yaşayacağım ve burayı çok seviyorum. Geçmişimiz bizim dürüstlüğümüzün teminatıdır."ifadelerini kullandı.