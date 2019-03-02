CHP Balçova'da Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi

Kaynak: DHA

İZMİR'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.Balçova'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday olan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. CHP tarafından Balçova Belediye Başkan adaylığı için Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi, iki çocuk annesi Fatma Çalkaya aday olarak belirlendi. Çalkaya'nın adaylığını CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de doğrulayarak, "Hayırlı olsun" dedi.Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR,