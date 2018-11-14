14 Kasım 2018 Çarşamba 14:38



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:38

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın oldu. Parti Meclisi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın adı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. CHP'li Akın, ilk değerlendirmesini İhlas Haber Ajansı'na yaparken, "Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.Balıkesir'de uzun zamandır beklenen 'CHP'nin adayı kim olacak' sorusu cevap buldu. Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklama ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. İlk değerlendirmesini İHA'ya yapan Akın, "İnsanları ayrıştırmadan, 1 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'yi doyuran il Balıkesir için çalışacağız. Köylüsü, çiftçisi, etçisi, sütçüsü, emeklisi, esnafı ile herkesi kucaklıyorum. Onlar kazansın, onların yüzü gülsün diye adayım. Projelerimiz hazır, yakında hepsini vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Milletvekili olurken de söyledim 'Balıkesir benim ailem.' Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.Ahmet Akın kimdir1973 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yüksek öğrenimime devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi' üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 25, 26 ve 27'nci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26. Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. - BALIKESİR