CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın oldu. Peki, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ahmet Akın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ahmet Akın hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AHMET AKIN KİMDİR?

13 Ağustos 1973 yılında Balıkesir/ Gönen'de doğdu. Baba adı Erdal, anne adı Nejla'dır. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından, İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

25. ve 27. DÖNEMDE DE MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 25. dönem Balıkesir milletvekili adayı oldu. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır. 27. dönemde de CHP Balıkesir milletvekili adayı oldu. Ahmet Akın, 31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.