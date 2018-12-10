CHP Balıkesir Gömeç İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet İrem Himam Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Balıkesir Gömeç İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Balıkesir Gömeç İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet İrem Himam oldu. Peki, Mehmet İrem Himam?

MEHMET İREM HİMAM KİMDİR?

Mehmet İrem Himam,1961 yılında Gömeç'de dünyaya geldi. İlkokulu Gömeç Yaya Mahallesi İlkkurşun İlkokulunda, orta öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesinde ve yükseköğrenimini de yurt dışında tamamladı. Almanya'da J.L.U Giessen Üniversitesi'nden mezun olarak fizik eğitimi gördü. Üniversite yıllarında Almanya'nın önemli iki dergisinde makaleleri yayınlandı. 25 yıldır Gömeç'te aktif olarak çiftçilik ile uğraşıyor. 18 yıldır Türk Hava Kurumu'nun Gömeç Şubesi Başkanlığını yürüttü. 5 yıldan bu yana Gömeç Zeytinciler Derneği'nin yöneticisi olarak görev yapıyor.

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Edremit Körfezi Zeytinciler Federasyonu yönetim kurulu üyeliği yapan Himam,evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Balıkesir İli, Gömeç İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.