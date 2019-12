CHP Balıkesir İl Başkan Adayı Murat Karacan Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yönetim Danışmanı Murat Karacan; adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.'Her şey değişmek' zorunda diyerek sözlerine başlayan Karacan; 'Değişen şartlara uygun bir coşkuya, insanları peşinden sürükleyebilmeyi görev sayacak bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı. Karacan açıklamalarına şu sözlerle devam etti; "Artık bir değişimi yaşamak zorundayız. Bu değişim sürecinde tutkulu bir şekilde, bugün ve yarın ulaşabileceğimiz amaçlardan daha ötesini hedeflemeliyiz. Daha iyi bir toplum için ısrar edenlerin isteklerini, güçlerini, isyanlarını ve tabii ki tutkularını kendisinde birleştiren bir örgütü Balıkesir'de hayata geçirmeyi olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Bunu yapmak gereklidir çağrısını her ortamda dile getirirken; sosyal demokrat yapının şehrimizde bugünkü politik ortamda yeniden itibar, güvenilirlik, canlılık ve sonuç olarak başarı elde etmesinin yolunun bu olduğunu savunuyoruz" dedi.Karacan sözlerinin devamında şunları belirtti. "Şehrimizde belirleyici kadroların sadece Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olduğuna herkesi ikna edecek ve aramıza yeni katılımlar olması için çağrıda bulunacağız. Yurttaş kaynaklı bir yönetimin önünü açmak, kent ve kentli için çalışacak bir değişim adına devamlı kafa yormak gerekliliği önümüzde durmaktadır. Bu değişim üzerine kafa yormamız 21. yüzyıl toplumlarına uyum sağlamak içindir. Yoksa, Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi olarak diğerlerinden hiçbir farkımız kalmayacaktır. Daha çok demokrasi talebinin olduğu yerde değişim şarttır. Partimizin tabanı, halkla temasın kopmaması ve yitirilmemesi konusunda uyarıda bulunmaktadır. Kısacası, geleneksel politikanın kendini düşünüp yenilemesi için taban tarafından verilen işaretler bizim tarafımızdan dikkate alınmaktadır. İşte tam burada, bu işaretler bize 'Her Şey Değişmek Zorunda' dedirtmekte. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin yeni biçimlerini ilk kavrayan ve öncü olarak yoluna devam edebilmesi adına sorumluluk almak zorunda olduğumuzu her daim hatırlatmaktadır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR