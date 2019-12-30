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CHP Banaz İlçe Başkanı, Kadir Tümer oldu

CHP Banaz İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına Kadir Tümer seçildi.

30.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:28 CHP Banaz İlçe Başkanı, Kadir Tümer oldu
CHP İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına Kadir Tümer seçildi.
Kongre Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen kongrede ilçe başkanlığı için Kürşat Kaçargil, Kadir Tümer ve İrfan Sayar yarıştı.
Yapılan seçimlerde 135 parti delegesinden 133'ü oy kullanırken, oyların 68'ini alan Kadir Tümer ilçe başkanı oldu.
Tümer, yaptığı konuşmada 15 yıldır CHP'den belediye meclis üyesi olduğunu belirterek partisinin başarısı için çalışacağını söyledi.
Kadir Tümer'in yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Erkan Aras, Fatma Aslan, Hasan Atalay, Erdoğan Atasoy, Ali Birgül, Hasan Damar, Tayfur Ertuğrul, Mehmet Emin Gökkaya, Yücel Kaya, Ülker Mıdık, Halil İbrahim Şahin ve Ayşe Yaman.

Cumhuriyet Halk Partisi, Banaz, Güncel

Kaynak: AA

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