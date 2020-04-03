Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, ve eşi Aylin Panç Bandırma Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

03.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:06
CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, ve eşi Aylin Panç Bandırma Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarına moral vermek için gerçekleştirilen ziyarette, Selim Panç'ın eşi Aylin Panç, evde yaptığı kek ve kurabiyeleri ikram etti.
Selim Panç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendim de hekim olduğum için nöbetin nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum. Bu tür hatırlanmalar büyük bir moral, motivasyon olur. Biz ilçe örgütü olarak, hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin ve sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Bandırma, Selim, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç, sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

15:28: Taksim Meydanı korona virüse karşı yıkandı - Haberler 15:28: Bursalılar evden yarışmaya devam ediyor - Haberler 15:27: Esnafa 9 milyon 204 bin TL ödeme yapılacak - Haberler 15:26: Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı - Haberler 15:25: Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler