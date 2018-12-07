CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Nergiz Kartal Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan adayı Nergiz Kartal oldu. Peki, CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan adayı olan Nergiz Kartal kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Nergiz Kartal hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BARTIN KURUCAŞİLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN NERGİZ KARTAL KİMDİR?

Kurucaşile doğumlu olan Nergiz Kartal, 24 yıllık belediyecilik deneyimi vardır. Mali Hizmetler Müdürülüğünün ardından emekli oldu. CHP Bartın İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Kartal, Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. Orman Mühendisi olan Nergiz Kartal, Bartın Üniversitesi Turizm İşletmeleri Bölümünde eğitimini sürdürüyor. Nergiz Kartal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Bartın İli Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.