CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Atama Yapıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:48



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:48

Malatya'da CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Abdulvahap Ayzabar atandı.CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Enver Kiraz başkanlığında toplanan CHP Malatya İl Yönetim Kurulu, Battalgazi İlçe Başkanlığına atama yaptı.İl Yönetim Kurulu, Abdulvahap Ayzabar'ı CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına getirdi.CHP İl Başkanı Kiraz, yapılan atamayla ilgili parti genel merkezinin onayıyla Battalgazi ilçe örgütünün atamasını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Yaklaşan yerel seçimler öncesi tüm örgütlerimizle canla başla çalışıyoruz. Yerel seçimlerde çok büyük başarıya imza atacağız. Malatya'da iki olan belediye sayımızı artıracağız. CHP olarak yerel yönetimlerde halkın iktidarını kuracağız."