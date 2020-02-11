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CHP Bayburt İl Başkanlığına Necip Erel seçildi

CHP Bayburt İl Başkanlığına Necip Erel seçildi.

11.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:03CHP Bayburt İl Başkanlığına Necip Erel seçildi
CHP İl Başkanlığına Necip Erel seçildi.

CHP Bayburt İl Kongresi Parti lokalinde yapıldı. Eski Başkan İbrahim Kaldırım ve Necip Erel'in girdiği seçimlerde 59 delegenin 42'sinin oyunu alan Necip Erel CHP Bayburt İl Teşkilatının yeni başkanı oldu. Eski Başkan İbrahim Kaldırımoğlu ise 17 oy da kaldı.

Erel'in Yönetim Kurulu Listesi şu isimlerden oluştu:

"Hacı Akkuş, Mahmut Aslan, Nihat Aydemir, Sinan Batmaz, Şadi Erkul, Hüseyin Gülhan, Nazım Keskinoğlu, İkbal Okur, Mehmet Sezer, Sadri Subay, Orhan Taşcıoğlu, İskender Tüver, Yaşar Türker, Zülküf Tüylü, Adil Uzunhan, Burhanettin Uzunhan, Adnan Üçeş, Turgut Yılmazoğlu, Haktan Yücel.

İl Disiplin Kurulu Üyeleri:

Zafer Akagündüz, Kadir Arpalı, Kasım Aydemir, Özden Eraslan, Necati Sezgin, Ömer Türker, Ayhan Uzunhan, Enver Uzunhan, İbrahim Yılmazoğlu.

Kurultay Delegeleri:

Kemal Eraslan, Maksut Erol" - BAYBURT

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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