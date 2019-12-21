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CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına Pınar Susmuş getirildi

CHP Bayraklı 5. İlçe Kongresi'nde Pınar Susmuş başkanlığa seçildi.

21.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:20 CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına Pınar Susmuş getirildi
CHP 5. İlçe Kongresi'nde Pınar Susmuş başkanlığa seçildi.
Havuz Düğün Salonu'nda Divan Başkanlığını eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun yaptığı kongrede, 211 delegenin oyunu alan Pınar Susmuş, CHP Bayraklı İlçe Başkanı oldu.
Susmuş'un rakibi Ayhan Selçuk ise 172 oyda kaldı.
" Belediyesinin CHP'li bir belediye olduğunu unutturmayacağız"
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanması konusuna değindi.
CHP'nin geçmişte de bugün de FETÖ gibi örgütlerin karşısında olduğunu savunan Yücel, yüksek oy oranı ile belediye başkanı seçilen ve kamu görevi ifa eden belediye başkanının avukatıyla gittiği adliyeden "kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklu çıkmasını "garabet" olarak nitelendirdi.
Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğine işaret eden Yücel, "Urla'da seçilmiş 20 belediye meclis üyemiz var. Belediye meclis üyelerini Urlalıların seçtiği unutularak kayyum atanıyor. Bu demokrasiye darbe demektir. Urla Belediyesinin CHP'li bir belediye olduğunu unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Bayraklı, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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