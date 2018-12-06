Son Dakika! CHP, 212 Belediye Başkan Adayını Açıkladı! İşte Netleşen İller

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin partiler belediye başkan adaylarını açıkladı. Bugün 14 adayını daha açıklayan AK Parti'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'de (CHP) bazı adaylarını açıkladı. Açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz yaptı.

6 BÜYÜKŞEHRİN 5'İNDE MEVCUT BAŞKANLARLA DEVAM KARARI

CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçimlerde partinin adaylarını belirledi. PM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı. CHP MYK'dan geçen liste, PM'nin onayına sunuldu. CHP, 6 büyükşehrin 5'inde mevcut başkanlarla devam etme kararı aldı.

İL İL CHP'NİN ADAYLARI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Özlem Çerçioğlu

Özlem Çerçioğlu

Ardahan: Faruk Demir

Faruk Demir

Bilecik: Semih Şahin

Semih Şahin

Edirne: Recep Gürkan

Recep Gürkan

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Lütfi Savaş

Lütfi Savaş

Sinop: Barış Ayhan

Barış Ayhan

Çanakkale: Gökhan Ülger

Gökhan Ülger

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yılmaz Büyükerşen

Yılmaz Büyükerşen

Karaman: Emin Ege

Emin Ege

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Selahattin Ekicioğlu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Süleyman Sarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Osman Gürün

Osman Gürün

Konya- Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Bülent Ecevit Tatlıdil

Tunceli: Yusuf Kenan Aydın

Yusuf Kenan Aydın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Soner Gökçe

Soner Gökçe

Tekirdağ: Kadir Albayrak

Kadir Albayrak

İşte CHP'nin belediye başkan adayları: