CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı Ayhan Ödübek Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan adayı Ayhan Ödübek oldu. Peki, CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan adayı olan Ayhan Ödübek kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ayhan Ödübek hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BİLECİK İNHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AYHAN ÖDÜBEK KİMDİR?

2014 yerel seçimleriyle MHP'den Bilecik İli İnhisar İlçesi Belediye Başkanı seçildi. 2016 yılında partisi MHP'den istifa etti ve 2 yıl bağımsız aday olarak siyasi hayatını devam ettirdi. 29 Ekim 2018 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ayhan Ödübek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bilecik İli İnhisar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.