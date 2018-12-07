07 Aralık 2018, 09:17
»»

CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı Ayhan Ödübek Kimdir?

CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı Ayhan Ödübek Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan adayı Ayhan Ödübek oldu. Peki, Bilecik İnhisar Belediye Başkan adayı olan Ayhan Ödübek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan adayı Ayhan Ödübek oldu. Peki, CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan adayı olan Ayhan Ödübek kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ayhan Ödübek hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BİLECİK İNHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AYHAN ÖDÜBEK KİMDİR?

2014 yerel seçimleriyle MHP'den Bilecik İli İnhisar İlçesi Belediye Başkanı seçildi. 2016 yılında partisi MHP'den istifa etti ve 2 yıl bağımsız aday olarak siyasi hayatını devam ettirdi. 29 Ekim 2018 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ayhan Ödübek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bilecik İli İnhisar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

CHP, 147 Belediye Başkan Adayını Belirledi! İşte Tam ListeCHP, 147 Belediye Başkan Adayını Belirledi! İşte Tam Liste

CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk Kimdir?CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk Kimdir?

CHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Erkan Sayan Kimdir?CHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Erkan Sayan Kimdir?

CHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Cihan Yüksel Kimdir?CHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Cihan Yüksel Kimdir?

CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen Kimdir?CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen Kimdir?

CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar Kimdir?CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar Kimdir?

CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın Kimdir?CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın Kimdir?

CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen Kimdir?CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen Kimdir?

CHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül Kimdir?CHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül Kimdir?

CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya Kimdir?CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya Kimdir?

CHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ergül Akçiçek Kimdir?CHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ergül Akçiçek Kimdir?

CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Nergiz Kartal Kimdir?CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Nergiz Kartal Kimdir?

07 Aralık 2018 Cuma 09:17