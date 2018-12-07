CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Vahdettin Uzunyayla Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Bingöl Belediye Başkan adayı Vahdettin Uzunyayla oldu. Peki, CHP Bingöl Belediye Başkan adayı olan Vahdettin Uzunyayla kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Vahdettin Uzunyayla hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN VAHDETTİN UZUNYAYLA KİMDİR?

Vahdettin Uzunyayla, Bingöl'ün Karlıova İlçesi Devecik Köyü'nde 1957 senesinde dünyaya geldi. Fırat Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Uzunyayla, Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu kurdu ve uzun dönem bu federasyonun başkanlık görevini üstlendi. Bingöl Büro Emekçileri Sendikaları Kurucu Başkanlığı görevini de üstlenmiş olan Uzunyayla, Bingöl'de yer alan bazı amatör spor kulüplerinde de başkanlık ve yöneticilik yaptı. Evli ve 5 çocuk babası olan Vahdettin Uzunyayla, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Bingöl Belediye Başkan adayı oldu.