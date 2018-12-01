CHP, Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı Veysel Yaygan Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den, Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı Veysel Yaygan gösterildi.
VEYSEL YAYGAN KİMDİR?
Veysel Yaygan, 13 Temmuz 1970 yıllında Bingöl İli Yedisu İlçesi Döşengi Mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Döşengi'de, ortaokulu Yedisu'da, liseyi ise Bingöl'de tamamladı. Şuanda Yedisu Belediyesinde Yazı İşler Müdürü olarak çalışıyor.
YEDİSU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bingöl İli, Yedisu İlçesi Belediye Başkan adayı gösterildi.
Veysel Yaygan,Cumhuriyet Halk Partisi,Bingöl,Yedisu
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:41