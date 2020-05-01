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CHP Bodrum İlçe Başkanı Karahan'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişiye idari para cezası kesildi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Karahan'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza
01.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:16
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişiye idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, aralarında Muğla'nın da olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.
Vatandaşların sınırlandırmaya büyük ölçüde uyduğu görülen kent genelinde polis ve jandarma ekipleri aralıksız kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediyenin çöp kamyonuna binerek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine katılıp kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen CHP İlçe Başkanı Karahan ile 12 kişiye toplam 40 bin 950 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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