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CHP Boyabat İlçe Kongresi yapıldı

Boyabat'ta, tek liste ile gidilen CHP Boyabat İlçe Kongresinde mevcut başkan Murat Sezer, yeniden seçildi.

06.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:34 CHP Boyabat İlçe Kongresi yapıldı
'ta, tek liste ile gidilen CHP Boyabat İlçe Kongresinde mevcut başkan Murat Sezer, yeniden seçildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Salonu'nda tek liste ile gidilen seçimde delegelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Murat Sezer, güven tazeledi.

CHP Milletvekili Barış Karadeniz, kongrede yaptığı konuşmada, "Sinop'tan Türkiye'ye bir mesaj olsun diye söylüyorum, geleceğin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizlerin şu an yapması gereken tek şey, çalışmak, çalışmak ve çalışmaktır." diye konuştu.
Kongreye, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop İl Başkanı İnan Yüksel, CHP Gerze İlçe Başkanı Nihat Erdal, CHP Durağan İlçe Başkanı Emin Adıgüzel, CHP Saraydüzü İlçe Başkanı İsmail Yayıkcı ve partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Sezer, Boyabat, Sinop, Politika

Kaynak: AA

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