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CHP Bozkır İlçe Başkanı Duran, güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bozkır İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

13.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:36CHP Bozkır İlçe Başkanı Duran, güven tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı olağan kongresi ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığının oluşturulmasıyla protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.
İlçe Başkanı Bahri Rıza Duran, yaptığı açılış konuşmasında, davetlerine katılan tüm partililere teşekkür ederek, "İlçemiz Bozkır'da 2 dönemdir siz partililerimizin teveccühü ile CHP ilçe Başkanlığı görevini yürütmenin mutluluğunu duyuyorum. CHP il yöneticilerimize ve tüm teşkilat üyelerimize seçimimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Seçimde ilçe başkanı Bahri Rıza Duran tek listeyle girdiği seçilerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Kongreye CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Dağ ve çok sayıda partili katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bozkır, Güncel

Kaynak: AA

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