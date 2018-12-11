CHP Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oldu. Peki, CHP Burdur Belediye Başkan adayı olan Ali Orkun Ercengiz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ali Orkun Ercengiz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?

Ali Orkun Ercengiz, 1973 yılında Burdur'da doğdu.İlk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1984 yılında Burdur Anadolu Lisesi'nde okudu. 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanarak yüksek öğrenimine İzmir'de başladı. 1997 yılında fakülteden mezun olarak, 1998 yılında Erzurum ve Tunceli'de vatani görevini eczacı olarak yaptı. 1999 yılında Burdur'da serbest eczacılığa başladı.

BURDUR İL TEMSİLCİLİĞİ YAPTI

2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev yaparken aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı.

2014'TE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti'nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası'nın kurucu başkanı olarak atandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burdur Belediye Başkanı seçildi. Ali Orkun Ercengiz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Burdur Belediye Başkan adayı oldu. İngilizce ve Almanca bilen Ercengiz, evli ve bir çocuk babasıdır.