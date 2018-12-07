CHP Bursa Orhangazi Şaban Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Bursa Orhangazi Şaban Belediye Başkan adayı Çetin Çoklar oldu. Peki, CHP Bursa Orhangazi Şaban Belediye Başkan adayı olan Çetin Çoklar kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Çetin Çoklar hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ÇETİN ÇOKLAR KİMDİR?

1963 yılında Bursa Orhangazi'de dünyaya geldi. 12 yaşında babasını kaybetmesiyle hem okuyup hem çalışmak zorunda kalan Çetin Çoklar, küçük yaşlardan itibaren ticaret hayatının içinde yer aldı. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Orhangazi'de tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama yüksek lisansı mezunu oldu.

PEK ÇOK ÖDÜLLÜ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

1982 senesinde gazete dağıtım baş bayiliğini alarak girişimciliğe ilk adımını attı. Orhangazi ile birlikte İznik ve Yenişehir gibi çevre illerde de artarak devam eden ticari faaliyetlerine çeşitli marka ve ürün gruplarını bölge distribütörlüğüne dahil ederek hizmet verdiği sektörleri genişletti. 1995 yılında Orhangazi Sanayi ve Ticaret Odası (OTSO) Meclis Üyeliğine seçilen Çetin Çoklar, meslek komitelerinde görev alarak Orhangazi sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için pek çok aktif çalışma içerisinde yer aldı. 2006 yılında OTSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Çetin Çoklar, OTSO hizmet binasının yapılması gibi pek çok ödüllü projeyi hayata geçirdi.

EVLİ ve 2 ÇOCUK BABASI

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında farklı düzeylerde yöneticilik tecrübesi bulunan Çetin Çoklar, 2014 yılından bu yana Orhangazi Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Çetin Çoklar, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Bursa Orhangazi Şaban Belediye Başkan adayı oldu.