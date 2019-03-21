CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhitin Böcek Açıklaması

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DÖSİAD'ın geleneksel Perşembe buluşmalarına katılan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, projelerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Menderes Türel açıklamadan önce noterden onaylattıklarını söyleyerek, "Bizim kimsenin projelerine ihtiyacımız yok" dediDöşemealtı Sanayici İş Adamları Derneği'nin (DÖSİAD) geleneksel Perşembe toplantılarının bu haftaki konukları İyi Parti İl başkanı Ahmet Aydın, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve Döşemealtı Belediye Başkanı ve Adayı Turgay Genç oldu.Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, DÖSİAD'ın bütün sosyal projelerine destek olduğunu söyledi. Böcek, DÖSİAD üyelerine projeleri hakkında başlıklar halinde bilgi verdi. Yerelden kırsaldan kalkınacak, üreticiyi tüketiciyle projelerinin olduğunu ifade eden Böcek, "Son zamanlarda troller oluştu. Troller bizim projelerimizle ilgili Türel'in projelerini aldınız verdiniz diyorlar. Biz projelerimizi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel projelerini açıklamadan önce noterden onaylattık. Bizim kimsenin projesine ihtiyacımız yok" dedi. Böcek," Troller Muhittin Böcek göreve gelirse işçi kardeşlerimizi çıkartacağımızı söylüyor. Biz bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadık. İnsanlarımızın yaşamına katkı koymaya çalıştık. Yardımlarla ilgili yardımlarınız kesilir diye yardım verilen kişiler aranıyor. Muhittin Böcek 25 yıldır Antalya'da yardım yapar. Biz siyaseti nezaket kuralları içerisinde yapacağız. Kimin ne dediğine hiç bakmayacağız. Biz sadece vatandaşımızı dinleyeceğiz. Vatandaşımızın önerisi neyse biz birlikte yaparız dedik" dedi.Seçim çalışmalarını, projelerini Antalya'nın ihtiyaçlarına göre hazırladıklarını belirterek, "Antalya'mıza 50 yıllık bir öngörüyle planlı, programlı bir kent yapmak için geliyoruz. Ben burada her şeyi bilimsel, ulaşımla ilgili ulaşım master planı yapacağız. 7 ilçemizde yapılmıştı. Ulaşımla ilgili bilimsel anlamda sonuca göre bakıp çalışmamızı yapacağız" dedi.Antalya'nın parasını çar çur ettirmeyizAntalya'daki arıtmalarla ilgili çalışmaları master planla gerçekleştireceklerini belirten Böcek, "Antalya'da 32 arıtma var ama yetersiz. Arıtma ile ilgili çalışmalarımızı baştan sona master planla gerçekleştireceğiz. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Başkan, herhalde yorgunluktan olsa gerek Antalya'da 32 arıtma tesisi var. Hepsini biz yaptık demişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptı doğru ama 2 tane yaptı. Bir ay önce de birinin ihalesini yaptı. Biz siyaseti nezaket kuralları içerisinde yaptık. İttifak dedik biz gönüllerin ittifakı olduk. 25 yıllık siyasi hayatımda Muhittin Böcek olarak projeleri hep beraber yaptık. Halka hizmeti hakka hizmet dedik. Hizmetin hasedi yok dedik. Bizim yapmak istediğimiz vatandaşın parasını çar çur etmeden doğru projelerle Antalyalı, köylü, kentli, üretici kazansın" dedi.Antalya markalarını kullanın çağrısıDÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, DÖSİAD olarak seçilmiş belediye başkanlarından isteklerinin aktif iş dünyasının marka değerleri konusunda çalışma yapmaları olduğunu söyledi. Seçilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Antalya yatırımlarında kullanacak olan malzemeleri Organize sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) markalardan yararlanması gerektiğine dikkat çeken Gencer, "Biz bölgemizdeki markaların yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık kapasiteye sahip Antalya Organize sanayideki markaları yurt dışında tanıtıma gidiyorsak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kişisel, bölgesel çaba sarf ediyorsak aynı şekilde de seçilmişlerin milliyetçilik anlayışını göz önünde bulundurmaları lazım. Bu düşünceyle bütün iş dünyası adına aday olan belediye başkanlarımıza özellikle yaptıkları yatırımlarda bölge markalarını ön planda her türlü konuda ayrıcalık tanımalarını siyasi görüş ayırmadan istiyorum" dedi.Döşemaltı hak ettiği yene Böcek'le gelecekMillet İttifakı'nın Döşemealtı Belediye Başkanı ve adayı Turgay Genç yaptığı konuşmada 2014'te göreve geldikten sonra Döşmealtı'nın gelişmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Muhittin Böcek'in göreve geldiğinde Döşemealtı olarak beklentilerinin büyük olduğunu söyleyen Genç, "Antalya'nın içme su kaynaklarının yer altı su kaynaklarının üzerinde olan Döşemealtı'nda hala kanalizasyon alt yapı, ulaşımla ilgili sıkıntılarımız var. 1 Nisan Muhittin Böcek başkan göreve geldiğinde beraberce omuz omuza vererek Döşemealtı'nı hak ettiği yere getireceğimize eminim" diye konuştu. - ANTALYA