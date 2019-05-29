CHP Çan İlçe Teşkilatından iftar yemeği

Çanakkale
'nin Çan ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Çan İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği düzenlendi.
Çanakkale Caddesinde bulunan Sevgi Yolunda gerçekleşe iftar programına CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil
, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler
, CHP Belediye Meclis Üyeleri İYİ Parti
İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Çevre İlçe Başkanları, STK
Başkan ve yöneticileri ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Yapılan yemek duasının ardından bir konuşma yapan Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, " Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Erbil
, Çanakkale
, Cumhuriyet Halk Partisi
, Güncel
Kaynak: İHA