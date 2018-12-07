CHP Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı Bülent Öz Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Çanakkale Çan Belediye Başkan adayı Bülent Öz oldu. Peki, CHP Çanakkale Çan Belediye Başkan adayı olan Bülent Öz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Bülent Öz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BÜLENT ÖZ KİMDİR?

Bülent Öz, 1972 yılında doğdu. Öz, ilköğretimi Çan Atatürk İlkokulunda, ortaöğretimi Çan Ortaokulunda, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudu.

8 YIL ÇAN ATATÜRK DÜŞÜNCE DERNEĞİ BAŞKANLIĞI YAPTI

25. dönem CHP milletvekili adayı olan Bülent Öz, 8 yıl Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Bülent Öz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Çanakkale İli Çan İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.