CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen Kimdir?

Çankaya Belediye Başkanı seçilen Alper Taşdelen, 2019 seçimlerinde de CHP'den Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

Alper Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden eğitimini tamamladı. ABD Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.

EN GENÇ DELEGE OLARAK SOSYALİST ENTERNASYONEL'E KATILDI

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan "Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi" dersi alarak, ders tezini buna göre yazan Taşdelen, 1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne "En Genç Delege" olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

DİPLOMASİ MUHABİRLİĞİ YAPTI

Taşdelen, Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl gazetecilik yaptı. Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde "Başbakan Müşavirliği" görevini üstlendi. Ardından özel sektöre atılarak, on yıl çalıştığı Petrol Ofisi A.Ş.'de "Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı" görevini yürüttü.

GAZETE VE DERGİLERDE YAZILARI YAYIMLANDI

2011 Genel Seçimleri'nde "CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı" olarak seçimlere katılan Alper Taşdelen, 30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP'den Çankaya Belediye Başkan adayı oldu. Dış politika ve siyaset alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan genç siyasetçi, yeni dönemde CHP'den Çankaya Belediye Başkan adayı gösterildi.