Haberler » Güncel » CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Haber

CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çaycuma İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

14.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:41CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
'ın ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çaycuma İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Seka Sosyal Tesislerde gerçekleşen kongrede tek liste ile mevcut başkan Şeref Köktürk tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye katılanlar arasında; CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP Zonguldak İl başkanı Hakkı Güney, ilçe ve belde belediye başkanları, SP İlçe Başkanı Engin Zeren, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Tek liste ile mevcut başkan Şeref Köktürk'ün güven tazeledi kongre sonrası yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Tevfik Aydoğmuş, Yasin Çakar, Furkan Çakır, Seden Saka Çınar, Fahri Diler, Ayşe Eşme, Özkan Genç, Yasemin İslam, A. Kıvılcım Kalyoncu, Özkan Öncü, Aşkın Özdemir, Deniz Saraç, Ergin Yardım ve Onur Yiğit."

İlçe başkanı Köktürk, kongreye gelerek kendilerini yalnız bırakmayarak destek olan herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:00 Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haber
19:59 İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Haber
19:58 "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" sona erdi - Haber
19:56 Karamollaoğlu: "Müslüman ülkeler birbiriyle uğraşmayı bırakmalı" - Haber
19:55 Gençlerbirliği Göztepe'yi 3 golle geçti - Haber
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Haber
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
14.12.2019 20:00:31