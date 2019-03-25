CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Şaşırtan 'Tarihi Geçmiş İlaç' Vaadi

CHP Çekmeköy
Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım
, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi.
31 Mart seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları
vatandaşlarla bir araya geliyor. CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, ilginç bir vaatte bulundu. Yıldırım, halk eczaneleri kuracaklarını söyleyerek, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" diye konuştu.
Yıldırım'ın bu vaadi meydandakileri şaşkına çevirdi. - İSTANBUL
Politika
Kaynak: İHA