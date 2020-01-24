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CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Dönmez'den ziyaretler

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi ve İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

24.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:30CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Dönmez'den ziyaretler
CHP İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi ve İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.
37. Olağan Kongre'de ilçe başkanlığı görevine seçilen Dönmez, ziyaretlerini sürdürüyor.
Dönmez, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak'ı ziyaret etti.

Koçak, Dönmez ve yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dönmez, yönetim kurulu üyeleriyle İYİ Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.
İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin, ziyaretten dolayı Dönmez'e teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Çerkezköy, Güncel

Kaynak: AA

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