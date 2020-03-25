CHP, ceza infaz düzenlemesi görüşünü 5 madde ile bildirdi

CHP, ceza infaz düzenlemesi taslağına ilişkin 5 maddelik görüşünü AK Parti'ye yazılı olarak bildirdi.

CHP, dün TBMM'de AK Parti ile yapılan görüşmenin ardından ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirdi. CHP, infaz ile ilgili düzenlemeye prensip olarak karşı çıkmadığını belirtirken, görüşünü 5 madde halinde şöyle sıraladı: "Teklife prensipte ve genel olarak karşı olmamakla birlikte, yapılmak istenen değişiklikte cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları (TCK 188) için koşullu salıverme oranının 2/3 oranına yükseltilmesi doğru değildir. Cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları (TCK 188) için koşullu salıverme oranı değiştirilmemelidir, teklif dışı olmalıdır. TCK 191'de kullanıcılar hakkında mükerrer olmaktan dolayı verilen cezalar kapsama alınabilir. 1 yılık maktu denetimli serbestlik süresi nispi hale getirilmesi pek çok suç faili hakkında etkili olacak ve cezaevlerine girmelerine yol açacaktır. Bu nedenle bu aşamada düzenlemeden vazgeçilmelidir. Düzenlemede terör suçları arasında sayılan ve terör suçları yelpazesinin çok geniş yorumlanması neticesinde mağdur olan, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım ve yataklık yapanlar ile basın suçluları ve düşünce suçluları hakkında da bu kanuni düzenlemeden yararlanma imkanları getirilebilir. İnfaz kapsamında olmayan 'canavarca hisle yaralamalar' hakkında ayrı bir kanuni düzenleme yapılması daha yerinde olacaktır."

Kaynak: DHA