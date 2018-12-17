CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Çorum Belediye Başkan adayı Özgür Kılıç oldu. Peki, CHP Çorum Belediye Başkan adayı olan Özgür Kılıç kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Özgür Kılıç hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZGÜR KILIÇ KİMDİR?

Özgür Kılıç, 1975 yılında Çorum'da doğdu. Kılıç, eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç kendi işletmesinde faaliyet göstermektedir. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Meclis üyesi seçilirken, Çorum İnşaat Mühendisleri Odası'nın Başkanlığını da sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Özgür Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Çorum Belediye Başkan adayı oldu.