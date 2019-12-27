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CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi

CHP Çubuk İlçe Başkanlığına yeniden Vural Çokcan seçildi.

27.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:24 CHP Çubuk İlçe Başkanı Çokcan güven tazeledi
CHP İlçe Başkanlığına yeniden Vural Çokcan seçildi.
Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Salonu'nda düzenlenen kongrede Çokcan ile Murat Koçak başkanlığa aday oldu.
Toplam 99 delegenin oy kullandığı kongrede 73 oy alan Çokcan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Koçak ise 26 oyda kaldı.
CHP Murat Emir, kongrede yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki iddialarla ilgili, "İstedikleri kadar çamur atsınlar, istedikleri kadar savcıları, müfettişleri harekete geçirsinler. Ne Ankara Büyükşehir Belediyesinde ne de CHP'nin olduğu bir yerde asla rüşvet ve kirli para olamayacaktır. Elbette içerisinden onaylamayacağımız insanlar olacaktır ama önce onları biz buluruz ve kendi içerimizde gereğini yaparız." dedi.
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise iktidara yürümeye çalıştıkları bu yolda güçlü örgütlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Çubuk'unda aralarında olduğu birçok ilçede oy oranlarını önemli oranda artırdıklarını anlatan Güvener, bunda Millet İttifakı'nın da rolü bulunduğunu kaydetti.
Vural Çokcan da 3 dönemdir onurlu bayrağı taşıdığını belirterek, kendisine yardımcı olan ve arkasında duranlara teşekkür etti.
Kongreye CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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