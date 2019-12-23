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CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Nisan ayında Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Konuya ilişkin CHP, genel başkanlarına yapılan saldırı ile ilgili bir rapor hazırladı ve İçişleri Bakanlığı aleyhinde, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

23.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:36

Geçtiğimiz Nisan ayında, şehit cenazesine katılmak için Ankara'nın ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğramıştı. Bunun üzerine CHP yönetimi, olaylara ilişkin bir rapor hazırladı ve İçişleri Bakanlığı aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının, planlı ve örgütlü bir şekilde meydana geldiği belirtilirken gerçekleşen olayın bir linç girişimi olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora da değinilen dilekçede, bakanlığın; saldırının önemini azalttığı, sıradan bir olay gibi gösterdiği ve yargı mercilerini etki altına aldığı ifadeleri yer aldı.

ÖZKOÇ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımıza Çubuk'ta yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı skandal rapora ilişkin yargı sürecini başlattık. Bakanlığın AKP diliyle yazdığı raporda açıkça suçlular övülüyor, yargılamayı etkileyici ifadeler yer alıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 22 Nisan tarihinde şehit cenazesine katılmak için Ankara'nın Çubuk ilçesine gitmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, gittiği mahallede bir grubun yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından bir süre güvenli bir evde tutulan Genel Başkan, zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

CHP'den, Çubuk'taki saldırıya ilişkin bakanlık hakkında savcılığa suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk, Politika, Güncel


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