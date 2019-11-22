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CHP 'Cumhuriyet Halk Fırkası' zihniyetini ortaya koydu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son seçimlerde geniş halk kesimleri ile barıştığını zannettik ama 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular" dedi.

22.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:18CHP 'Cumhuriyet Halk Fırkası' zihniyetini ortaya koydu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son seçimlerde geniş halk kesimleri ile barıştığını zannettik ama 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Ordu'da düzenlenen, 'Türkiye'yi geleceğe taşımak' konulu konferansa katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki (OKSM) konferansta konuşan Kurtulmuş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmasına değindi. Kurtulmuş, "CHP'nin sözcüsü, aslında devletle millet arasındaki ayrışmanın bir şekilde adresi olan Cumhuriyet Halk Fırkası görüşünün, anlayışının ne acı bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sözü hatırlıyoruz; 28 Şubat'ın o karanlık günlerini. Milletin çocuklarına karşı başka bir şey demiyor, 'Şu kadını susturun, şu kadın otursun, yerine geçsin, başkası konuşsun' diyebilir; ama ne diyor? 'Haddini bildirin'. Aynen 28 Şubat'ta, o zaman ben Fazilet Partisi İl Başkanı'ydım. İstanbul'dan 80 bin oyla seçilen Merve Kavakçı hanımefendi Meclis'e geldiğinde nasıl 'dışarı, dışarı' diye tempo tuttular ve o zaman merhum başbakan kalkarak, 'Şu kadına haddini bildirin' diye nasıl konuştuysa aynı şeyi söylüyorlar" diye konuştu. Devlet ile millet kaynaşmasının, güçlü Türkiye'nin en önemli adımlarından olduğunu belirten AK Parti'li Kurtulmuş, "Had bildirmek lafı, bir yerde Türkiye'de bu mütegallibe siyaset anlayışının şifresi olan cümlelerden biridir. Çünkü Anadolu insanı, onlar birinci sınıf insanlar olmadığı için Türkiye'yi yönetmeye layık değildir, onların zihniyetine göre. Bunlar geri hizmetlerde bulunacak halk kitleleridir. Onun için 'Haddini bildirin' demişlerdi, 20 sene evvel. Çok değiştiler zannettik. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde özelikle son seçimlerde geniş halk kesimleriyle barıştığını zannettik ama zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular. 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular. Yazıklar olsun, ayıp olsun, bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika

Kaynak: DHA

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