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CHP Darende İlçe Başkanlığına Haluk Ormancı seçildi

CHP Darende İlçe Başkanlığına Haluk Ormancı seçildi.

20.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:02 CHP Darende İlçe Başkanlığına Haluk Ormancı seçildi
CHP İlçe Başkanlığına Haluk Ormancı seçildi.
İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaj okundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Darende'nin hem Malatya hem de Türkiye için önemli bir yer olduğunu belirterek, ilçenin tüm sıkıntılarını mecliste dile getirmeye devam edeceğini söyledi.
Uzun yıllardır partisinin ilçe başkanlığını yürüten Sinan Sunguroğlu ve ekibine teşekkür eden Ağbaba, "Partimizin bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyen ve uzun yıllardır ilçe başkanlığını yürüten Sinan Sunguroğlu'na huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir ayrılış değil bayrak değişimidir. Haluk başkanda almış olduğu bu bayrağı en yükseğe taşımak için gayret edecektir." dedi.
CHP Darende İlçe Başkanlığına seçilen Haluk Ormancı da önceki dönem başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Cumhuriyet Halk Partililer, Türk halkının var olma iradesinin adıdır. Bağımsızlık aşkıdır, özgürlük sevdasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi demek Cumhuriyetin kurucusu demokrasinin öncüsü olmak demektir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde 52 delegenin tamamının oyunu alan Haluk Ormancı, başkanlığa seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Darende, Güncel

Kaynak: AA

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