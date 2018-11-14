CHP'de 140 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:07



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:07

CHP'de 24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının açıklanmasının ardından bugün 140 aday daha açıklandı.CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM toplantısı sonrasında 140 belediye başkan adayı açıklandı. 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayı da belirlendi. Buna göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçi, Batman Belediye Başkan adayı Enver Erdem, Bingöl Belediye Başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç, Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan Belediye Başkan adayı İsmail Taş, Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum, Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz, Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu, Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman oldu. Listede 33 mevcut belediye başkan adayı ise yerini korudu.CHP'nin belirlenen 140 il, ilçe ve belde belediye başkan adayı sırasıyla şöyle:1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç (CHP Belediyesi)5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı (Mevcut Başkan)6 Adıyaman Besni Vakkas Acar (Kesmetepe Belelediye Başkanı)7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu9 Ağrı Tutak Erkan Sayan10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel (Mevcut Başkan)12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu14 Amasya Merzifon Alp Kargı (Mevcut Başkan)15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen (Mevcut Başkan)19 Antalya Kemer Mustafa Gül (Mevcut Başkan)20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)23 Balıkesir Balya Orhan Gaga24 Balıkesir Havran Bedri Şahin25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın (Mevcut Başkan)26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal28 Batman Gercüş Hamdiye Öner29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan30 Batman Beşiri Genco Özel31 Batman Kozluk Savaş Durmaz32 Batman Sason Adnan Yaşar33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar42 Bolu Mengen Turhan Bulut (Mevcut Başkan)43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan48 Bursa Orhaneli Vildan Koç49 Çanakkale Çan Bülent Öz50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı59 Denizli Güney Mustafa Urtekin60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin63 Eskişehir Han Erdal Şanlı (Mevcut Başkan)64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan (Mevcut Başkan)65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt (Mevcut Başkan)66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç (Mevcut Başkan)67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan68 Gaziantep Araban Hasan Doğru69 Giresun Tirebolu Burhan Takır70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz75 Kars Arpaçay Enver Akkaya76 Kars Susuz Oğuz Yantemur77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç81 Kocaeli Darıca Yakup Törk82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık83 Karabük YeniceYortanpazarı İsmail Elemen84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer92 Ordu Akkuş Bayram Görür93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek (Mevcut Başkan)98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı (Mevcut Başkan)99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel (CHP Belediyesi)100 Sivas İmranlı Murat Açıl101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik (CHP Belediyesi)110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek (Mevcut Başkan)113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya(Mevcut Başkan)115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer (Mevcut Başkan)116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal (Mevcut Başkan)119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay120 Yalova Çınarçık Avni Kurt (Mevcut Başkan)121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman (Mevcut Başkan)122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam (Mevcut Başkan)126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç(Mevcut Başkan)129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün (Mevcut Başkan)130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili131 Artvin Merkez Demirhan Elçin132 Batman Merkez Enver Erdem133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu136 Erzincan Merkez İsmail Taş137 Karabük Merkez Mehmet Durum138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz (Mevcut Başkan)139 Giresun Merkez Kerim Aksu (Mevcut Başkan)140 Yalova Merkez Vefa Salman (Mevcut Başkan) - ANKARA