CHP'de 140 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

CHP'de 24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının açıklanmasının ardından bugün 140 aday daha açıklandı.
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM toplantısı sonrasında 140 belediye başkan adayı açıklandı. 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayı da belirlendi. Buna göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçi, Batman Belediye Başkan adayı Enver Erdem, Bingöl Belediye Başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç, Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan Belediye Başkan adayı İsmail Taş, Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum, Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz, Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu, Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman oldu. Listede 33 mevcut belediye başkan adayı ise yerini korudu.
CHP'nin belirlenen 140 il, ilçe ve belde belediye başkan adayı sırasıyla şöyle:
1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse
2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk
3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç (CHP Belediyesi)
5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı (Mevcut Başkan)
6 Adıyaman Besni Vakkas Acar (Kesmetepe Belelediye Başkanı)
7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman
8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
9 Ağrı Tutak Erkan Sayan
10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül
11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel (Mevcut Başkan)
12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)
13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
14 Amasya Merzifon Alp Kargı (Mevcut Başkan)
15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)
16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)
17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın
18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen (Mevcut Başkan)
19 Antalya Kemer Mustafa Gül (Mevcut Başkan)
20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)
22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)
23 Balıkesir Balya Orhan Gaga
24 Balıkesir Havran Bedri Şahin
25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın (Mevcut Başkan)
26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler
27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal
28 Batman Gercüş Hamdiye Öner
29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan
30 Batman Beşiri Genco Özel
31 Batman Kozluk Savaş Durmaz
32 Batman Sason Adnan Yaşar
33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek
34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)
35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan
36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)
37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
42 Bolu Mengen Turhan Bulut (Mevcut Başkan)
43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)
44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör
45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp
46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan
48 Bursa Orhaneli Vildan Koç
49 Çanakkale Çan Bülent Öz
50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram
52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol
53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı
55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş
56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi
57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu
58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı
59 Denizli Güney Mustafa Urtekin
60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım
61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak
62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin
63 Eskişehir Han Erdal Şanlı (Mevcut Başkan)
64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan (Mevcut Başkan)
65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt (Mevcut Başkan)
66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç (Mevcut Başkan)
67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan
68 Gaziantep Araban Hasan Doğru
69 Giresun Tirebolu Burhan Takır
70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz
71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya
72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu
73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar
74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz
75 Kars Arpaçay Enver Akkaya
76 Kars Susuz Oğuz Yantemur
77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer
78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen
79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız
80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç
81 Kocaeli Darıca Yakup Törk
82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık
83 Karabük YeniceYortanpazarı İsmail Elemen
84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz
85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün
86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar
88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan
89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz
90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan
91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer
92 Ordu Akkuş Bayram Görür
93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan
94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız
95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy
96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut
97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek (Mevcut Başkan)
98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı (Mevcut Başkan)
99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel (CHP Belediyesi)
100 Sivas İmranlı Murat Açıl
101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel
102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe
103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit
104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek
105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz
106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin
107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik (CHP Belediyesi)
110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak
111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan
112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek (Mevcut Başkan)
113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya(Mevcut Başkan)
115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer (Mevcut Başkan)
116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ
117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya
118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal (Mevcut Başkan)
119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
120 Yalova Çınarçık Avni Kurt (Mevcut Başkan)
121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman (Mevcut Başkan)
122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler
123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam (Mevcut Başkan)
126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank
127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç(Mevcut Başkan)
129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün (Mevcut Başkan)
130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
131 Artvin Merkez Demirhan Elçin
132 Batman Merkez Enver Erdem
133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla
134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç
135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu
136 Erzincan Merkez İsmail Taş
137 Karabük Merkez Mehmet Durum
138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz (Mevcut Başkan)
139 Giresun Merkez Kerim Aksu (Mevcut Başkan)
140 Yalova Merkez Vefa Salman (Mevcut Başkan) - ANKARA
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:07