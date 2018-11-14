14 Kasım 2018, 16:07
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CHP'de 140 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

CHP

CHP’de 24 Ekim’de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının açıklanmasının ardından bugün 140 aday daha açıklandı.

CHP'de 24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının açıklanmasının ardından bugün 140 aday daha açıklandı.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM toplantısı sonrasında 140 belediye başkan adayı açıklandı. 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayı da belirlendi. Buna göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçi, Batman Belediye Başkan adayı Enver Erdem, Bingöl Belediye Başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç, Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan Belediye Başkan adayı İsmail Taş, Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum, Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz, Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu, Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman oldu. Listede 33 mevcut belediye başkan adayı ise yerini korudu.

CHP'nin belirlenen 140 il, ilçe ve belde belediye başkan adayı sırasıyla şöyle:

1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse

2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç (CHP Belediyesi)

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı (Mevcut Başkan)

6 Adıyaman Besni Vakkas Acar (Kesmetepe Belelediye Başkanı)

7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı Tutak Erkan Sayan

10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel (Mevcut Başkan)

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya Merzifon Alp Kargı (Mevcut Başkan)

15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)

17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın

18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen (Mevcut Başkan)

19 Antalya Kemer Mustafa Gül (Mevcut Başkan)

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)

22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)

23 Balıkesir Balya Orhan Gaga

24 Balıkesir Havran Bedri Şahin

25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın (Mevcut Başkan)

26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal

28 Batman Gercüş Hamdiye Öner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman Beşiri Genco Özel

31 Batman Kozluk Savaş Durmaz

32 Batman Sason Adnan Yaşar

33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek

34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)

35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan

36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut (Mevcut Başkan)

43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)

44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör

45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp

46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan Koç

49 Çanakkale Çan Bülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram

52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş

56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi

57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı

59 Denizli Güney Mustafa Urtekin

60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım

61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak

62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin

63 Eskişehir Han Erdal Şanlı (Mevcut Başkan)

64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan (Mevcut Başkan)

65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt (Mevcut Başkan)

66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç (Mevcut Başkan)

67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan

68 Gaziantep Araban Hasan Doğru

69 Giresun Tirebolu Burhan Takır

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya

72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz

75 Kars Arpaçay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Oğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız

80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç

81 Kocaeli Darıca Yakup Törk

82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık

83 Karabük YeniceYortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz

85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar

88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz

90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan

91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer

92 Ordu Akkuş Bayram Görür

93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız

95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy

96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut

97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek (Mevcut Başkan)

98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı (Mevcut Başkan)

99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel (CHP Belediyesi)

100 Sivas İmranlı Murat Açıl

101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel

102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe

103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit

104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek

105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz

106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin

107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik (CHP Belediyesi)

110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak

111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan

112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek (Mevcut Başkan)

113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya(Mevcut Başkan)

115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer (Mevcut Başkan)

116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ

117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya

118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal (Mevcut Başkan)

119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

120 Yalova Çınarçık Avni Kurt (Mevcut Başkan)

121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman (Mevcut Başkan)

122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler

123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam (Mevcut Başkan)

126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank

127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç(Mevcut Başkan)

129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün (Mevcut Başkan)

130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili

131 Artvin Merkez Demirhan Elçin

132 Batman Merkez Enver Erdem

133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla

134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç

135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu

136 Erzincan Merkez İsmail Taş

137 Karabük Merkez Mehmet Durum

138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz (Mevcut Başkan)

139 Giresun Merkez Kerim Aksu (Mevcut Başkan)

140 Yalova Merkez Vefa Salman (Mevcut Başkan) - ANKARA
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:07