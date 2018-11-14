CHP'de 140 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:11



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:11

CHP'de 24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde belediye başkan adayının açıklanmasının ardından bugün 140 aday daha açıklandı. CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM toplantısı sonrasında 140 belediye başkan adayı açıklandı. 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayı da belirlendi. Buna göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçi, Batman Belediye Başkan adayı Enver Erdem, Bingöl Belediye Başkan adayı Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç, Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu, Erzincan Belediye Başkan adayı İsmail Taş, Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum, Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz, Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu, Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman oldu. Listede 33 mevcut belediye başkan adayı ise yerini korudu. CHP'nin belirlenen 140 il, ilçe ve belde belediye başkan adayı sırasıyla şöyle: 1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse 2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk 3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan 4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç (CHP Belediyesi) 5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı (Mevcut Başkan) 6 Adıyaman Besni Vakkas Acar (Kesmetepe Belelediye Başkanı) 7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman 8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu 9 Ağrı Tutak Erkan Sayan 10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül 11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel (Mevcut Başkan) 12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik (Mevcut Başkan) 13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu 14 Amasya Merzifon Alp Kargı (Mevcut Başkan) 15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen (Mevcut Başkan) 16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar (Mevcut Başkan) 17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın 18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen (Mevcut Başkan) 19 Antalya Kemer Mustafa Gül (Mevcut Başkan) 20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya 21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan) 22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan) 23 Balıkesir Balya Orhan Gaga 24 Balıkesir Havran Bedri Şahin 25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın (Mevcut Başkan) 26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler 27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal 28 Batman Gercüş Hamdiye Öner 29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan 30 Batman Beşiri Genco Özel 31 Batman Kozluk Savaş Durmaz 32 Batman Sason Adnan Yaşar 33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek 34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek (Mevcut Başkan) 35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan 36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan) 37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı 38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş 39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin 40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri 41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar 42 Bolu Mengen Turhan Bulut (Mevcut Başkan) 43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan) 44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör 45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp 46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar 47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan 48 Bursa Orhaneli Vildan Koç 49 Çanakkale Çan Bülent Öz 50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş 51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram 52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol 53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci 54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı 55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş 56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi 57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu 58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı 59 Denizli Güney Mustafa Urtekin 60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım 61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak 62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin 63 Eskişehir Han Erdal Şanlı (Mevcut Başkan) 64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan (Mevcut Başkan) 65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt (Mevcut Başkan) 66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç (Mevcut Başkan) 67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan 68 Gaziantep Araban Hasan Doğru 69 Giresun Tirebolu Burhan Takır 70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz 71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya 72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu 73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar 74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz 75 Kars Arpaçay Enver Akkaya 76 Kars Susuz Oğuz Yantemur 77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer 78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen 79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız 80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç 81 Kocaeli Darıca Yakup Törk 82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık 83 Karabük YeniceYortanpazarı İsmail Elemen 84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz 85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün 86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün 87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar 88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan 89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz 90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan 91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer 92 Ordu Akkuş Bayram Görür 93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan 94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız 95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy 96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut 97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek (Mevcut Başkan) 98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı (Mevcut Başkan) 99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel (CHP Belediyesi) 100 Sivas İmranlı Murat Açıl 101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel 102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe 103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit 104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek 105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz 106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin 107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu 108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut 109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik (CHP Belediyesi) 110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak 111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan 112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek (Mevcut Başkan) 113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü 114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya(Mevcut Başkan) 115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer (Mevcut Başkan) 116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ 117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya 118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal (Mevcut Başkan) 119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay 120 Yalova Çınarçık Avni Kurt (Mevcut Başkan) 121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman (Mevcut Başkan) 122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler 123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı 124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç 125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam (Mevcut Başkan) 126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank 127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz 128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç(Mevcut Başkan) 129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün (Mevcut Başkan) 130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili 131 Artvin Merkez Demirhan Elçin 132 Batman Merkez Enver Erdem 133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla 134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç 135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu 136 Erzincan Merkez İsmail Taş 137 Karabük Merkez Mehmet Durum 138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz (Mevcut Başkan) 139 Giresun Merkez Kerim Aksu (Mevcut Başkan) 140 Yalova Merkez Vefa Salman (Mevcut Başkan)(Pelin Üzek Kılıç/İHA)