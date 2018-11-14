CHP'de 147 Belediye Başkan Adayı Daha Açıklandı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:37



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada partisinin biri büyükşehir, 147 belediye başkan adayını açıkladı.CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklamalarda bulundu. CHP'li Torun, 147 belediye başkan adayını daha açıklayacaklarını söyledi. Bunlardan birinin büyükşehir, 10'unun ise il belediye başkan adayı olduğunu ifade eden Torun, adayların hepsinin yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimler olduğunu belirtti. Daha önce de 104 ismin açıklandığını kaydeden Torun, tüm adaylara başarılar diledi.'EĞİLİM YOKLAMASI YÖNTEMİNİN DE UYGULANMASI KARARINI ALDIK'Bugünkü toplantıda parti örgütünün isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararı aldıklarını kaydeden Torun, "Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkesinin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği, seçtikleri başkanın sarayın değil, kendilerinin dertlerini, beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmasını istiyor. Sahadaki tarafsız araştırmalar, CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyuyor. Her partiden CHP'ye oy kaymaları olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi.Halkın kendilerinden beklentisinin çok fazla olduğunu kaydeden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkenin yeni belediyecilik anlayışını bizim ortaya koyacağımıza kesinlikle inanıyor. CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini seçmenlerimizde görüyor. Seçmen, CHP'li belediyelerde huzur buluyor. AK Partili belediyelerde yaşayan vatandaşlarımız ilk fırsatta CHP'li belediyelerin olduğu yerlere kaçıyor. Seçmen, evinde ve ülkede huzur istiyor. Bizim belediyelerimiz, huzur ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla, başla çalışacaklarına olan güvenimiz tamdır."CHP'NİN YENİ ADAYLARICHP'nin açıkladığı 147 kişilik listede 33 mevcut başkan yer aldı. CHP, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için milletvekili Ahmet Akın'ı aday gösterdi. Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman, Artvin'de Demirhan Elçin, Batman'da Enver Erdem, Bingöl'de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane'de Bedri Ağaç, Uşak'ta Asım Kalelioğlu, Erzincan'da İsmail Taş ve Karabük'te Mehmet Durum aday gösterildi. CHP Ankara'da ise, Çankaya'da mevcut başkan Alper Taşdelen ve Yenimahalle'de mevcut başkan Fethi Yaşar'ı aday olarak belirledi.ADAY LİSTESİNo İL İLÇE BELDE AD SOYAD DURUM1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu9 Ağrı Tutak Erkan Sayan10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan23 Balıkesir Balya Orhan Gaga24 Balıkesir Havran Bedri Şahin25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal28 Batman Gercüş Hamdiye Öner29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan30 Batman Beşiri Genco Özel31 Batman Kozluk Savaş Durmaz32 Batman Sason Adnan Yaşar33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan48 Bursa Orhaneli Vildan Koç49 Çanakkale Çan Bülent Öz50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı59 Denizli Güney Mustafa Urtekin60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU69 Giresun Tirebolu Burhan Takır70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz75 Kars Arpaçay Enver Akkaya76 Kars Susuz Oğuz Yantemur77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç81 Kocaeli Darıca Yakup Törk82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar88 Kırıkkale 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Belediyesi117 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak118 Uşak Eşme Yılmaz Tozan119 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan120 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü121 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan122 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan123 Van Çaldıran Muhamed Aladağ124 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya125 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan126 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay127 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan128 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan129 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler130 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı131 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç132 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan133 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank134 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz135 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan136 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan137 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili138 Artvin Merkez Demirhan Elçin139 Batman Merkez Enver Erdem140 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla141 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç142 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu143 Erzincan Merkez İsmail Taş144 Karabük Merkez Mehmet Durum145 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan146 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan147 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan - Ankara