CHP'de Ankara İçin Mansur Yavaş'ın Yerine Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Konuşuluyor

2014 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olan ancak bu sefer iki partinin 'rozetsiz' ortak adaylığını isteyen Mansur Yavaş'ın ikinci plana gerilediği, ibrenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'a döndüğü parti kulislerinde yoğun olarak dile getirildiği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL VE ANKARA MESAİSİ

CHP; yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da başarılı olabilmek için hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hem genel merkez hem de il örgütleri düzeyinde yoğun olarak çalışıyor. İstanbul için ön çalışmalar yapılıyor. Ancak Ankara için bir yandan kamuoyu yoklamaları yapılıyor, bir yandan yoğun görüşmeler sürüyor. Kılıçdaroğlu, aday adaylarıyla görüşüyor, bazı kamuoyu araştırma firmalarının sunumlarını dinliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ PARTİ VE SP İLE İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, görüşme ve sunumlarda fazlaca konuşmuyor ve yoğun olarak dinliyor. CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun tamamen başarılı olmak düşüncesine odaklandığını dile getiriyor. Bunu, "Genel Başkan, yerel seçimler için de bir ittifak gerekebileceğini gördüğü için İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne yönelik ters bir söylemde bulunmadı. Ama İYİ Parti yetkilileri 'İttifak bitti' açıklaması yaptı. Gelinen noktada yeniden ittifak için çalışılıyor; bu da öngörüyü ve iyi niyeti ortaya koyuyor" şeklinde dile getiriyorlar.

YAVAŞ'IN ADAYLIĞI TÜM DETAYLARI İLE İNCELENİYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Ankara 6 ayrı senaryo kapsamında ele alınıyor. Şimdiye kadar Ankara için ön plana çıkan Mansur Yavaş'a ilişkin bir gerileme gözleniyor. Yavaş'ın iki partinin "rozetsiz" adayı olmak istediği yönündeki açıklamaları gerilemenin nedenlerinden biri. Bu yaklaşımın CHP tabanı ve örgütü ile uyumlanmayı zorlaştıracağına dikkat çekiliyor. Yavaş için "Yeni bir öyküsü yok, Melih Gökçek'ten kurtulma psikolojisi artık yok" tespiti yapılıyor. Bir yandan da Yavaş'ın adaylığı durumunda CHP seçmenin tepkisi ölçülüyor. HDP seçmeninin Yavaş'a mesafesi, MHP oyları yükselirken sağdan oy almanın zorlaşacağı beklentileri de diğer sorunlar olarak sıralanıyor.

Mansur Yavaş

YAVAŞ'IN YERİNE YILDIRIM'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Bu ortamda 2014'te aday adayı olan, gerçekleşmeyince Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yürüten Yıldırım, parti genel merkezinde gündeme gelmiş durumda. Yıldırım'ın parti içinde sorunsuz olduğu, CHP'nin ulaşmakta zorlandığı seçmen kitleleriyle iç içe olduğu dile getiriliyor. Parti kurmayları, Yıldırım'ı, "Sokağın dilini biliyor, tartışmasız yepyeni bir isim. Hem partili hem deneyimli bir iş adamı. Hiçbir rezervi, bagajı yok, her kesime aynı mesafede" şeklinde anlatıyor.

Cengiz Topel Yıldırım