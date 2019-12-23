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CHP'de Aslan güven tazeledi

CHP Malatya Akçadağ ilçe kongresinde Ali Aslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

23.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:49 CHP'de Aslan güven tazeledi
CHP ilçe kongresinde Ali Aslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

CHP Akçadağ İlçe Kongresi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ,Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ve partililerin katılımlarıyla Akçadağ Öğretmenevi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, tek liste gidilen kongrede Ali Aslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Başkan Aslan'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Özkan Aksu,Bülent Çubuk,Mehmet Güngör,Ali Kaçin,Hüseyin Karabulut,Abdurrahman Karakuş,Okyar Karakuş,İlhan Keskin,Ali Peköz,Hüseyin Şentürk,Hüseyin Timur ve Bayram Yazıcı." - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Aslan, Akçadağ, Malatya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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