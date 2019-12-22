Haberler » Politika » CHP'de gergin kongre - Haberler

CHP'de gergin kongre

Gergin geçen CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde Celal Abbas Aslan, oy çoğunluğu ile yeni merkez ilçe başkanı seçildi.

22.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:06 CHP'de gergin kongre
Gergin geçen CHP Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde Celal Abbas Aslan, oy çoğunluğu ile yeni merkez ilçe başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Merkez ilçe başkanlığı kongresi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti. Görevden alınan yönetimin ardından gerçekleşen ilk kongrede Yaprak Budak ve Celal Abbas Aslan merkez ilçe başkanlığı için yarıştı. Seçim öncesi el sıkışan adaylar birlikte objektiflere poz verdi. Salonda ise ayrı köşelerde oturdular. Oylama öncesi bütçe oylamasının yapıldığı ve dilek temenniler konuşmalarının yapıldığı bölümde gerginlikler yaşandı. Seçim dönemi genel merkez tarafından gönderilen paraların harcama kalemleri ile ilgili itirazlar oldu. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun konuşması sırasında da bazı delegeler sözlü sataşmalarda bulundu. 305 delegeden 287 delegenin oy kullandığı seçimde Celal Abbas Aslan 150 oy alarak CHP'nin Sivas'ta yeni Merkez ilçe başkanı seçildi. - SİVAS

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas Merkez, Sivas, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:05   Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü - Haberler
18:57   Kocaeli'de 10. kattan aşağı düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
18:54   Yunanistan'da kadınlar Las Tesis eşliğinde erkek şiddetini protesto etti - Haberler
18:50   Ahır yangınında 6 hayvan telef oldu - Haberler
18:47   Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler
17:58   Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler
17:54   Fenerbahçe tehlikeli geldi! Derbide ilk ciddi pozisyon - Haberler
17:38   Rum Yönetimi lideri Anastasiadis: Kıbrıs'ta gerilim istemiyoruz - Haberler
17:31   ABD'de anma toplantısına silahlı baskın: 13 yaralı - Haberler
16:38   İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı - Haberler
22.12.2019 19:23:04