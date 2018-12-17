CHP'de Gözlerin Çevrildiği İsmin 3 Şartı Kılıçdaroğlu'nu Çileden Çıkardı: Bir Daha Duymayayım

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylarında olacak. AK Parti'nin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken CHP Genel Merkezi'nin de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde birleştiği biliniyor.

İMAMOĞLU'NUN ŞARTLARI HUZURSUZLUK ÇIKARDI

Ancak CHP kulislerinden gelen bilgilere göre İmamoğlu'nun Genel Merkez'e sunduğu şartlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırırken parti içinde de huzursuzluğa neden oldu.

"ONU ADAY GÖSTERMEMİZ LÜTUFTUR"

İmamoğlu'nun seçim yarışında birlikte olacağı bazı ilçe belediye başkan adaylarını kendisinin belirleme isteği huzursuzluk çıkardı. İmamoğlu, Genel Merkez'e " Kadıköy, Ataşenir ve Büyükçekmece'de mevcut başkanlar aday gösterilsin" çıkışında bulundu.

Bu çıkış üzerine çileden çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine "Onu İstanbul adayı göstermemiz bir lütuftur zaten. Bir de bize şart mı koşuyor. Bir daha bunu duymak istemiyorum" dediği öğrenildi.

TABAN VE ÖRGÜT AYKURT NUHOĞLU'NU İSTEMİYOR

Parti tabanı ve örgütün de bu şartlardan son derece rahatsız olduğu ve özellikle Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu ile yarışa girmek istemediği konuşuluyor.