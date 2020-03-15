CHP'de grup toplantısına 'koronavirüs' iptali
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.
15.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:56
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.
CHP Grup Başkan Vekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki Merkez Yönetim Kurulu ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Güncel
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